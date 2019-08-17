سيناتور: اذا رفضت اسرائيل استقبال اعضاء في الكونغرس فعليها عدم اخذ الاموال من امريكا

2019/08/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد السيناتور الديمقراطي والمرشح الرئاسي بيرني ساندرز انه يتعين على الكيان الاسرائيلي ان يرفض المساعدات الامريكية ما دامت تمنع دخول عضوتين من اعضاء الكونغرس اليها وهما ايلهان عمر ورشيدة طالب.ونقلت قناة ( أس ام بي سي) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ساندرز قوله إن “فكرة منع زيارة عضوتين في […]

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