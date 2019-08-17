بعد خطاب لزعيم الحوثيين.. اليمن تعيّن سفيرا

2019/08/17 | 20:38

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بغداد اليوم _ متابعة

عينت اليمن، اليوم السبت، سفيرا فوق العادة لدى إيران، بعد خطاب القاه زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي بشأن العلاقة بين صنعاء وطهران.

وقالت قناة "المسيرة"، إن "قراراً جمهورياً صدر في صنعاء، اليوم، بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء هذا القرار بعد خطاب لزعيم حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي قال فيه إن زيارة وفد من بلاده لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع إيران.

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي رفيع في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن سعي قوى سياسية متنفذة لإعادة فتح معبر مندلي الحدودي مع إيران، إضافة إلى اجراء السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي اتصالات بجهات حكومية "رفيعة" بشأن المعبر.

بغداد اليوم - ديالى

دعا اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، اليوم السبت، الى فتح تحقيق في وجود طائرات مسيرة تجوب سماء الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، &

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى الاستعانة بإيران لحماية أجواء العراق، فيما عد أن أجواء البلدين "واحدة تقريبا، وأن العدو يستهدفهما بنفس الوقت".

وقال عليوي لـ

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