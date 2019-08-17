2019/08/17 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة الوجبة الثانية من الحجاج الى أرض الوطن عبر مطار بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو….



عودة الوجبة الثانية من الحجاج الى أرض الوطن عبر مطار بغداد النعيم نيوز.

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