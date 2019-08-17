2019/08/17 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات خفر السواحل الليبية، من إنقاذ 278 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، في أربع عمليات شمال غرب وشمال شرق طرابلس، خلال عيد الأضحى.وقالت القوات البحرية الليبية، إن المهاجرين كانوا يستقلون 4 قوارب مطاطية، توغلت مسافة 40-45 ميلا في عمق البحر الأبيض المتوسط.وذكرت أنه تم نقل المهاجرين، إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي وكالة خطوة برس.

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