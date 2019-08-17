ريال مدريد يفتتح موسمه بثلاثية ضد سيلتا فيغو

2019/08/17 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استهل ريال مدريد مشواره في “الليغا” بفوز صريح على مضيفه سيلتا فيغو 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل ثلاثية النادي الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز في الدقائق 12 و61 و80 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض […]

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