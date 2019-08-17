القبض على 20 متهماً بمتاجرة وترويج المخدرات في المثنى

2019/08/17 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ المثنى

القت

الاجهزة الامنية في محافظة المثنى، السبت، القبض على 20 متهماً بمتاجرة وترويج

المخدرات في المحافظة.

وقالت

مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات اولية دقيقة تفيد عن وجود اشخاص

يقومون بالمتاجرة وترويج الحبوب المخدرة في المحافظة بكميات كبيرة، حيث تمت

مراقبتهم وألاماكن التي يرتادونها من خلال مصادرنا السرية الخاصة وتم تشكيل فريق

عمل برئاسة اللواء سامي سعود جفات قائد شرطة محافظة المثنى وعضوية العقيد حيدر شاكر

الحصيني مدير المكافحة، وتم نصب كمين لهم وإلقاء القبض على (20) متهماً بجرائم

الترويج والمتاجرة بالحبوب المخدرة وتم ضبط كميات كبيرة بحوزتهم من الحبوب نوع صفر

واحد”.

واضاف،

انه” تم توقيفهم وفق أحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقلية وتم تدوين اقوالهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وقد اعترفوا بجريمة

المتاجرة وترويج الحبوب المخدرة ثم تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا

جزاءهم العادل”.

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