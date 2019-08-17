العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون لإنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية

2019/08/17 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "الياسري والوفد المرافق له وصلوا، اليوم، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف أنه "بعد وصوله مباشرة عقد اجتماعا ثنائيا مشتركا مع نظيره الإيراني في مقر وزارة الداخلية الإيرانية أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي داخلية البلدين، ما يسهم في إنجاح مراسيم زيارة الاربعين المقبلة للإمام الحسين عليه السلام ويحقق انسيابية للزائرين في تأدية مناسك الزيارة".وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث أسس التعاون المشترك وتعزيز الأمن في البلدين الجارين عن طريق توسيع آفاق التعاون الثنائي".وأكد الياسري خلال اللقاء، على "عمق العلاقة التي تربط العراق وإيران"، مشدداً على "حرص الحكومة في بغداد على الارتقاء بمستوى هذه العلاقة وبما يحقق تطلعات البلدين ومصالح شعبيهما".وأعرب عن "أمله في أن تكون الزيارة لهذا العام مثالية من جميع النواحي، لتجربة العراق الكبيرة في التعامل مع الزيارات المليونية".وبيّن وزير الداخلية، أنه "ثمة إجراءات اتخذت في وزارة الداخلية ستسهل تحقيق نجاح الزيارة الأربعينية، منها فتح منفذ جديد للزائرين ، وهو منفذ المنذرية الذي سيقلل الزخم على باقي المنافذ، وكذلك إجراءات ختم الجوازات فقط وعدم الحاجة إلى الفيزا، وتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية للإشراف على دخول الزائرين وتأمين الحماية اللازمة لهم".وتابع البيان، أن "وزير الداخلية بحث مع نظيره الإيراني عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومنها أمن الحدود حيث جرى الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين قائدي الحدود في البلدين، لوضع رؤى مشتركة تضمن إدارة الحدود بين العراق وإيران بشكل فاعل لمنع حالات التسلل" .ولفت إلى أنه "جرت مناقشة موضوع العراقيين المقيمين في الجمهورية الإسلامية وضرورة التعاون لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات إقامتهم".

انتهى.ص.هـ.ح.

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