الهاشمي لـ

2019/08/17 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم السبت، بان هناك اشارات غير رسمية تتهم إسرائيل بقصف معسكر الصقر في بغداد.

وقال الهاشمي في حديث مع

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