تخصيص 45 بالمئة من ميزانية تنمية الأقاليم لتحسين قطاع التعليم

2019/08/17 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراكد وزير التربية وكالة قصي السهيل، يوم السبت، بان وزارة التخطيط خصصت نحو 45 بالمئة من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم، مؤكداً أن عام 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق .

وقال السهيل في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "العام المقبل سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير الظروف المناسبة للتعليم”، معلناً “تخصيص الوزارة نحو 45 بالمئة من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم".

وأوضح البيان، ان "الوزارة خصصت نحو 45 بالمئة من برنامج تنمية الاقاليم لتحسين هذا القطاع المهم بواقع (1) تريليون و(168) مليارا و(492) مليون دينار".



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