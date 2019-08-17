اليمن تعين سفيرا لها لدى ايران

2019/08/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدر اليوم قرار جمهوري يمني رقم (75) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد

محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.‏وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس

السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.

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