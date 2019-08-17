لا تخشَ في الله لومة لائمٍ يا ابا زينب اللامي

2019/08/17 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن جمعة – بغداد يُظهر التاريخ أن مصير بلد من البلدان يكون أحياناً رهناً بيوم واحد , ولكنه يظهر أيضاً أن التحضير لهذا اليوم غالباً ما يتطلب السنين الطوال!! ويرتبط تاريخ كل أمة بخط متصل قد يصعد الخط او يهبط و قد يدور حول نفسه أو ينحني و لكنه لا ينقطع ووقائع التاريخ الكبرى عائمات

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