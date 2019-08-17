مكتب خالد العبيدي ينفي خبر اغتياله

2019/08/17 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب وزير الدفاع الأسبق، النائب الحالي خالد العبيدي، خبر اغتياله الذي تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر المكتب في بيان صحفي “نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ادعت فيه اغتيال النائب خالد العبيدي خلال مروره من حاجز أمني في سهل نينوى أثناء زيارته إلى إحدى الدوائر الرسمية، وهنا نؤكد عدم صحة الخبر”./ انتهى

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