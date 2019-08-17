2019/08/17 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، ان اكثر من 16 الف شخص زاروا مستشفيات المحافظة خلال عطلة عيد الاضحى.

وكشف المتحدث باسم المديرية ياد النقشبندي في مؤتمر صحفي، الاحصاءات الكاملة لايام عيد الاضحى، مشيرا الى ان المستشفيات التابعة لجميع مديريات صحة المحافظة استقبلت خلال عطلة العيد 16 الفا و314 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 16 الف شخص زاروا مستشفيات السليمانية في العيد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 16 الف شخص زاروا مستشفيات السليمانية في العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).