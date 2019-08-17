نائب عن سائرون يتحدث عن استمرار الحكومة بعد سنة من تشكيلها: نفكر بالبديل

2019/08/17 | 20:54

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون سعران الاعاجيبي، السبت، ان انتقاد الحكومة لا يعني محاولة اسقاطها بل لتقويمها...

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