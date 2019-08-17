وزير الدفاع: تم قبول 100 اسم من أبناء محافظة صلاح الدين ضمن طلبة الكلية العسكرية – فيديو

2019/08/17 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع، نجاح الشمري، التوجه لإعادة إعمار قاعدة سبايكر، في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده صلاح الدين، اضافة الى توحيد الجهد الاستخباري لدعم خطط المحافظة في تعزيز الاستقرار الأمني، مشيرا الى قبول مئة شخص من ابناء المحافظة ضمن طلبة الكلية العسكرية.

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