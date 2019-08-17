مجلس ميسان يعلن الثلاثاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير

2019/08/17 | 21:44

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن مجلس محافظة ميسان، السبت، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة يوم الغدير.

وقال بيان مقتضب عن المجلس ” ان يوم الثلاثاء المصادف 208 والموافق 18ذي الحجة هو عطلة رسمية ، مشيرا الى ان العطلة تاتي بمناسبة عيد الغدير

واوضح البيان ان ذلك جاء وفق قرار سابق تم التصويت عليه في الاعوام السابقة، بكون عيد الغدير مناسبة سنوية يحتفل بها المسلمون الشيعة في مختلف انحاء العالم.

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