2019/08/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أفاد مصدر أمني، السبت، عن استهداف دورية اميركية جوالة بقذيفة هاون في صحراء قضاء القيارة بالموصل.وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “قذيقة هاون استهدفت دورية امريكية جوالة في صحراء قضاء القياره بمحافظة نينوى”.واضاف ان “حالة من الذعر والهلع اصابة جنود الدورية حتى قطعت الطريق البري لاكثر من ساعة”، موضحاً ان “ذلك الطريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف دورية اميركية بقذيفة هاون في صحراء القيارة بالموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف دورية اميركية بقذيفة هاون في صحراء القيارة بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).