اللاعب فهد كريم يوقع على كشوفات نادي الصناعات الكهربائية لتمثيله في الموسم الكروي المقبل قادماً من القوة الجوية

2019/08/17 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبفهدكريميوقععلىكشوفاتناديالصناعاتالكهربائيةلتمثيلهفيالموسمالكرويالمقبلقادماًمنالقوةالجوية

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