2019/08/17 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وتم اعتراض اثنين منها، بعد أن دوت صفارات الإنذار في الجنوب قرب الحدود مع القطاع.وتفيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة سديروت وبعض البلدات المجاورة.ولا توجد حتى الآن أي معلومات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).