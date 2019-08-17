2019/08/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العاصمة بغداد،اليوم السبت، تمكنها من اخماد حريق كبير نشب في احدى القرى بقضاء ابي غريب غربي المحافظة.

وذكرت المديرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق كبير في احدى قرى قضاء ابي غريب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق كبير في احدى قرى قضاء ابي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).