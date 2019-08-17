2019/08/17 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بالارهاب في قضاء سامراء.
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وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: اعتقال متهم بالارهاب في سامراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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