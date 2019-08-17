مصدر امني: اعتقال متهم بالارهاب في سامراء

2019/08/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بالارهاب في قضاء سامراء.

وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد

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