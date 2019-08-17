شرطة ذي قار: ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن “البرمودا”عار عن الصحة

2019/08/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار… نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي في ما يخص منع ارتداء سروال “البرمودا”.وقالت القيادة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه إن “قيادة شرطة محافظة ذي قار والمنشآت تنفي ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي في ما يخص منع ارتداء البرمودا، وتؤكد […]

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