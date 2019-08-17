2019/08/17 | 21:54

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عطوان : الإيرانيون يقولون ويفعلون وليسوا كنحن العرب! (فيديو)

السبت

17

أب

2019 :

09:25 pm

31

عبد الباري عطوان : الإيرانيون يقولون ويفعلون وليسوا كنحن

العرب!

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