بعد جدل حاد لغوارديولا مع اغويرو..المان سيتي يخرج متعادلا مع توتنهام

2019/08/17 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل سيرغيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في جدال مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إثر استبداله في مباراة فريقه ضد توتنهام، اليوم السبت.وسجل أغويرو هدف فريقه الثاني في الدقيقة 35، بعد ان سجل رحيم استيرلنغ الهدف الاول في الدقيقة 20.بينما سجل ايريك لاميلا هدف توتنهام الاول في الدقيقة 23 ولوكاس مورا في الدقيقة 55 […]

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