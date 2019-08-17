إنستغرام يحارب الشائعات

2019/08/17 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبح بإمكان مستخدمي “إنستغرام” الآن الإبلاغ عن محتوى “الأخبار الزائفة” التي تحتاج إلى مراجعة طرف ثالث.

بدءا من اليوم، سوف يتمكن مستخدمو موقع التواصل الشهير من إرسال علامات للإبلاغ عن محتوى يعتقدون أنه خاطئ، ويحتاج للمراجعة، على أن يستخدم الموقع هذه الإشارات لتدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف محتويات الأخبار الزائفة والمضللة، حيث سوف يتم الاعتماد على معايير مختلفة مثل عمر المنشور والسلوك السابق لصاحب الحساب لتحديد ما إذا كان المنشور يحتاج إلى مراجعة جهة خارجية.



وتختلف هذه الأداة الجديدة قليلا عن البرنامج التجريبي الذي أطلق في شهر مايو، والذي يسمح للمستخدمين بوضع علامة تدل على محتوى “زائف”.

ولوضع علامة على محتوى “زائف”، يتعين على المستخدم النقر على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا لـ “إنستغرام”، واختيار “غير مناسب”، ثم “معلومات خاطئة”، وإذا كان ذلك المنشور غير صحيح بالفعل، فلن يتم حذفه مباشرة، وإنما سوف يتم التقليل من شأنه في علامات التبويب والاستكشاف وصفحات التصنيف، ولن يتم إخطار صاحب المنشور عندما يكون قيد المراجعة، ولن يتمكن من معرفة هل اتخذ القرار بصحته أم لا.

وسوف تراجع المنشورات بواسطة مدققي حقائق حياديين تابعين لجهات خارجية، وهم نفس المدققين الذين يراجعون محتوى الحقائق في “فيسبوك”.

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