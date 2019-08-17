البخاتي: اقليم كردستان يراوغ في تنفيذ الاتفاقات مع بغداد

2019/08/17 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، السبت، ان اقليم كردستان يرواغ ويماطل في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المركزية ببغداد.وقال البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “الحكومة المركزية مازالت تجامل حكومة الاقليم، والاخيرة غير ملتزمة وترواغ في تنفيذ الاتفاقات والمواثيق مع حكومة المركز على كافة الصعد”.واضاف ان “كتلة انسحبت من […]

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