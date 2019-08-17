عبدالجبار الرفاعي - هل أسس شبلي النعماني علم الكلام الجديد؟

2019/08/17 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجبار_الرفاعي ظهر تعبيرُ "علم الكلام الجديد" للمرّة الأولى عنوانًا لكتاب ألفه شبلي النعماني (1857 – 1914)، الذي كان من مؤسّسي ندوة العلماء بلكنو سنة 1893، وهي مؤسّسةٌ دينيةٌ تهتمّ بالتعليم الديني التقليدي، وتعارضُ دراسةَ العلوم الحديثة، خلافًا لجامعة عليكرة التي أسَّسها أحمد خان سنة 1875.وكان شبلي النعماني يتحدّث العربيةَ والفارسيةَ والأرديةَ والتركيةَ والهندية.ولا يمكن الجزمُ بأن النعماني أولُ من نحت مص......

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