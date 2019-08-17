2019/08/17 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي حادث يدمي القلب ويعمي العيون من البكاء ...بالتأكيد أن الراتب الذي حرمت منه هذه المرأة وطفليها لا يتجاوز (150 ألف دينار مبلغ تافه ثلاثة من البشر يعيشون فيه لمدة شهر أو أكثر) ...كم ورقة دونت وكم توقيع طبع على ورقة الحرمان ...(150 ألف دينار فقط) حرمت منها هذه المرأة التي تجاوزت القانون العراقي ...!! واستطاع أحد الأذكياء البارعين من اكتشاف هذه (السرقة ...!!) وإعادتها إلى خزينة الدولة ...!! هكذا الو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - والله عيب ...!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - والله عيب ...!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).