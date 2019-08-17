طلال الربيعي - كوريا الجنوبية: -جمهورية الانتحار!

2019/08/17 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي المخجل والمزري في آن واحد ان بعض الذين يزعمون انهم شيوعيون او ماركسيون في منطقتنا يمجدّون دولة مثل كوريا الجنوبية ويطمحون الى خلق دولة مشابهة لها في العراق او في المنطقة ويعتبرونها معجزة العالم الرأسمالي وحلمه الذهبي ودليلا ساطعا على فشل النظام الاشتراكي عالميا.وهؤلاء المؤدلجون والمغسولو الدماغ رأسماليا, رغم رفعهم يافطة الماركسية او الشيوعية للتمويه والتضليل, لا يعلمون, او ......

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