2019/08/17 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعى مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد / الرصافة ندوه فكرية التي أقامتها ممثلية المدائن والنهروان بمناسبة أسبوع الوحدة وهو أسبوع الولاية حيث زار الشيخ مهدي العتابي ممثل المدائن والنهروان منتدى شباب النهروان ورابطة شعراء أمير المؤمنين عليه السلام رافقه الشيخ علي العتابي والإعلامي محمد العقابي والأخ المنسق مهدي أبوصالح الحميداوي .حضر الندوة أكثر من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المودة والموآخات وزرع ثقافة الحب في المجتمع” ندوة فكرية برعاية مكتب المرجعية بمناسبة أسبوع الولاية النعيم نيوز.

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