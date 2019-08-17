الأحزاب الكبيرة في كردستان مستفيدة من الخلافات مع الحكومة بالاستيلاء على أموال من الموازنة

2019/08/17 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل اجتماع مرتقب..نائب من البناء: بغداد – وعد الشمري: وصف نائب عن تحالف البناء، الأحزاب الكبيرة في كردستان بالمستفيدة من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفيما اتهمها بالاستيلاء على الأموال التي ترسل كرواتب لموظفي الإقليم، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ان وفدا رفيع المستوى يعتزم حل الخلافات بين ...

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