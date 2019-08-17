مستشار عبد المهدي: العراق لعب دورا كبيرا وايجابيا في حل أزمة ناقلة النفط الايرانية

2019/08/17 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: علق مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الحسين الهنين، اليوم السبت، عن دور العراق في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانيـة التي كانت محتجزة من قبـل سلطات جبـل طـارق.وكتب الهنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط ...

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