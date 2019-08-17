التخطيط النيابية: ارصدة المصارف الحكومية المجمدة قادرة على سد عجز موازنة 2020

2019/08/17 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: بينت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، أمس السبـت، أن الأرصـدة المجمـدة فـي المصـارف الحكوميـة قـادرة على سد عجز الموازنة الاتحاديـة لعـام 2020 مـن دون الذهاب نحو الاقتراض الخارجـي.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح صحافي، إن “الأرصـدة المجمدة داخل المصارف الحكومية بإمكانها حل أزمة العجز المتوقع في موازنة العـام المقبـل”، لافتا ...

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