الجوية يستعد للسالمية الكويتي بعودة لاعبي المنتخب

2019/08/17 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يواصل نادي القوة الجوية لكرة القدم تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بعد عودة لاعبيه من صفوف المنتخب الوطني.

وذكر المكتب الاعلامي للقوة الجوية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الفريق كثف بقيادة المدرب ايوب اوديشو من تدريباته بعدما التحق لاعبي المنتخب الوطني وهم محمد قاسم وابراهيم بايش وسامح سعيد وميثم جبار وحارس المرمى محمد صالح بصفوف الفريق فضلا عن عشرين لاعبا".وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة امام السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.



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