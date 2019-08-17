2019/08/17 | 22:05

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الحكيم: على الحكومة دعم القطاع الخاص لتقوية الاقتصاد والتحرك الجد

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الحكيم: على الحكومة دعم القطاع الخاص لتقوية الاقتصاد والتحرك الجدي لمكافحة الفساد

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