2019/08/17 | 22:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديوغرافيك .. الصجم و الالعاب النارية تقتل فرحة العيد !) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 40YVrqwHmyU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديوغرافيك .. الصجم و الالعاب النارية تقتل فرحة العيد !) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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