2019/08/17 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت حوزة الإمام المهدي (عليه السلام) للطلبة الباكستانيين الذين يدرسون في حوزة قم المقدسة مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة حيث تقدم مدير الحوزة سماحة السيد أختر حسين نقوي لمدير المكتب فضيلة الشيخ عمار الهلالي بالشكر الجزيل لخدمتهم ورعايتهم لطلبة الحوزة العلمية من جانبه ألقى فضيلة الشيخ عمار الهلالي كلمة على الطلبة بين فيها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حوزة الإمام المهدي ع في ضيافة مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة النعيم نيوز.

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