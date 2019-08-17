زيدان يحسم مصير غاريث بيل

2019/08/17 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني

لريال مدريد، عن مصير لاعبيه جيمس رودريغيز وغاريث بيل، معربًا في الوقت نفسه عن

سعادته بالفوز الذي حققه النادي الملكي في افتتاح مبارياته بالدوري الإسباني،

اليوم السبت.

وفاز ريال مدريد بصعوبة على سيلتا فيغو

بثلاثية مقابل هدف على ملعب البلاديوس، رغم أنه كان بعشرة لاعبين منذ طرد مودريتش

في الدقيقة 56.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد

المباراة: ”لقد كنا جيدين ومتحدين أمام سيلتا، وأظهرنا إيجابية رائعة أمام المرمى،

واستحقينا الفوز“.

وأكد: ”بيل قدم مباراة كبيرة، سيبقى

معنا هذا الموسم، هو يريد الاستمرار ولا يرغب في الرحيل، لقد قدّم مباراة رائعة

وأنا سعيد من أجله وكذلك باقي اللاعبين“.

”يفكر بيل وجميس رودريغيز والجميع

يسعون لبذل قصارى جهدهم لهذا الموسم“.

وعن طرد مودريتش: ”لم أر ما حدث، لكن

العديد من الناس يقولون بأنها لا تستحق البطاقة الحمراء، ولكن علينا احترام قرار

الحكم في النهاية“.

وعن خسارة برشلونة، قال زيدان: ”لا

يهمني الآخرون، أنا فقط أركز على فريقي، واهنئهم على ما قدموه اليوم“.

وأردف: ”حزين لغياب هازارد، ولكن كان

هناك لاعب آخر قدم مستوى جيدًا، فينيسيوس كان جيدًا اليوم“.

واختتم: ”أهم شيء هو أننا نبدأ بالفوز،

لقد عانينا من صعوبات في الفترة التحضيرية، ولكننا استفدنا وترجمنا ذلك في الملعب

اليوم“.

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