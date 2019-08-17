2019/08/17 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC يسعى الكثير من الأشخاص لممارسة الأنشطة والمشي خلال حياتهم اليومية، إلا أن الشعور بالتعب قد يقف حائلا بينهم وبين تحقيق ذلك الهدف، الأمر الذي دفع علماء لابتكار “شورت” آلي، يسهّل المشي أو الركض على مرتديه.ويزن هذا الشورت البيوميكانيكي 5 كيلوغرامات، وهو مزود ببطارية تحيط بالخصر، بينما يقع المحرك عند […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمشي وركض أسهل..علماء يبتكرون “الشورت الآلي” المركز الخبري الوطني.

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