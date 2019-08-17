الدكتور حيدر العبادي يستقبل رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ويبحثان مجمل الاوضاع في البلد وتقويم العمل الحكومي

2019/08/17 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور حيدر العبادي اليوم السبت رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي والوفد المرافق له الذي ضم عدد من النواب واعضاء القائمة .

وجرى خلال اللقاء التبريك بالعودة من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج.كما تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية والعمل من اجل تصحيح الاوضاع لتقديم كل ما يحتاجه المواطن والسير قدما في الحفاظ على ماتحقق خلال المرحلة الماضية .

وتم التاكيد على اهمية ان تتوفر الارادة الجادة للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة واعمار المدن وتوفير فرص العمل وبالاخص مع توفر الايرادات المالية التي يجب ان تنعكس على المواطنين .

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