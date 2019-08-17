الانسان مسؤول عن انقراض دب الكهوف

2019/08/17 | 22:19

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ذكر بحث جيني قام بإعادة بناء ديناميكيات التكاثر والصفات البيولوجية لدب الكهوف، والذي كان من أبرز الحيوانات التي عاشت في أوروبا في عصر ما قبل

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