يتيم الام يُعذب بطريقة وحشية من والده بإصرار من زوجة الاب

2019/08/17 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

تعرض الطفل "أسامة" البالغ من العمر ،اثنا عشر عاماً، و هو "يتيم الام" يسكن محافظه ديالى ،بعقوبة- كاطون الرازي، للضرب المبرح و التعذيب

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