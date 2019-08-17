مجلس الأمن الدولي يلغي جلسته حول التسوية السورية المقررة في 19 آب

2019/08/17 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة "تاس"، اليوم السبت، عن مصدر في المنظمة الأممية قوله: "لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين".وأعلت مكتب المبعوث الأممي في تموز، أن بيدرسن تعرض لإصابة في العين ويتلقى العلاج المطلوب، ما حد من نشاطه، وحال دون مشاركته في جلسة لمجلس الأمن وفعاليات أخرى.وأكد المصدر، أن نفس السبب هو الذي أدى إلى إلغاء اجتماع مجلس الأمن في أغسطس أيضا.مع ذلك، سيعقد مجلس الأمن، حسب المصدر، جلسة على مستوى رفيع حول الوضع في الشرق الأوسط، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء 20 أغسطس.

انتهى.ص.هـ.ح.

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