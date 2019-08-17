2019/08/17 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إيقاف تحويل الرقم الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام المرور يؤكد إيقاف تحويل الرقم الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام المرور يؤكد إيقاف تحويل الرقم الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).