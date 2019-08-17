2019/08/17 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التضليل الإعلامي وسبل مواجهته محور برنامج "أفق الحوار"

السبت

17

أب

2019 :

10:13 pm

35

أكد أمين عام شورى العلماء الشيخ يوسف الناصري أن العراق بلد حضارات

وأصول ويراد الإنتقاص منه ومن شعبه من خلال مؤامرات ومخططات الأعداء

محملاً في الوقت نفسه جيوشاً ألكترونية مسؤولية تدمير وتشويه صورة

العراق ، وأضاف الناصري لدى إستضافته في برنامج "أفق الحوار" الذي

تبثه آفاق أن كلامه المستقطع بشأن حديثه عن الجيش العراقي أراد البعض

من خلاله تشويه الصورة لدى الرأي العام وإدخاله في صراع إجتماعي لكن

هناك أشخاص مخلصين أوقفوا الحرب الألكترونية ضده وأظهروا الحقيقة ،

وأبدى الشيخ الناصري إستغرابه من إعتماد بعض المؤسسات والوزارات على

منشورات مواقع التواصل الإجتماعي من دون التحقق من الأمر أو التأكد من

مصداقيته ، وأشار إلى أن الوقوف مع الجيش العراقي واجب على كل عراقي

كونه سور الوطن ودافع عن البلد والشعب ضد الإرهاب مع أهمية أن يسير

الجميع بإتجاه منع التشويش على الإستقرار والأمن الإجتماعي ومشروع

بناء الدولة بما يصب في صالح الجميع ، مبيناً أن السعودية لا تريد

الخير للعراق وتعمل على تدمير كل شيء بفضل الفكر الوهابي سيما أن

غزوات الوهابية ضد العراق ماتزال مستمرة بالتعامل مع المخابرات

الأميركية وعلى الرغم من صعوبة كسر إرادة العراق من قبل الأعداء

والأجندات الخارجية إلا أنه قد يضعفوه في ظل وجود حرب ألكترونية تسعى

إلى الإساءة للشخصيات والرموز العراقية ويجب حماية البلد من ذلك إما

الحرب الناعمة فتسعى إلى خراب وتدمير مفاصل الدولة من قبل الأعداء ،

ورأى الناصري أن بعض دول الجوار لا تريد للعراق الخير وتدفع أموالاً

لبعض السياسيين لمنع إنشاء ميناء الفاو خصوصاً أن العراق اليوم يشتري

المياه من الكويت التي لا تمتلك نهراً وهذا شيء مؤسف وسببه الفساد كما

أن العراق ليس بحاجة إلى إستيراد أية مواد من الكويت والبعض يسعى لعدم

تطور البصرة من خلال عدم تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأبنائها

...عضو إئتلاف دولة القانون محمد العكيلي ولدى إستضافته في البرنامج نفسه

أكد أن الإعلام مؤثر بشكل كبير ويخلق رأي عام وهو السلطة الرابعة كما

أن العراق لديه أعداء في العملية السياسية من الداخل والخارج وينبغي

على الجميع أن يكون حريصاً على وحدة البلد وثرواته وسيادته مع ضرورة

مواجهة الماكنة الإعلامية التي تشوه الحقائق وتحرف التصريحات وتثير

الرأي العام من دون دلائل ، وأضاف العكيلي أن على وسائل الإعلام كشف

حقائق وأكاذيب الأعداء ممن يسعون إلى تسقيط الحكومة والإساءة للجيش

كما أن بعض وسائل الإعلام المغرضة تسعى إلى التقليل من المنجزات التي

تحققت في المجالات كافة ويجب أن يكون للكتل السياسية دور في حماية

البلد من التدخلات الخارجية سيما أن حملات الإنتخابات الأميركية فضحت

الكثير من الأشخاص وكشفت عن دور البعض منهم في دعم داعش الإرهابي ،

مبيناً أن هناك أصوات نشاز وقفت ضد مساعي حكومة السيد المالكي من

إستيراد الأسلحة المتطورة التي تحفظ البلد براً وجواً أما الأصوات

التي وقفت ضد مبادرة الشباب التعليمية التي أطلقتها حكومة السيد

المالكي أيضاً فكانت تهدف إلى لجوء الشباب إلى السفارة الأميركية لطلب

ذلك ، لافتاً النظر إلى أن المجاملة السياسية على حساب أمن و وحدة

البلد أوصلت العراق إلى مديات خطيرة سيما أن السفارة الأميركية

بصماتها واضحة في التدخل بشؤون العراق وبالمجالات كافة كما أن ضعف

الدبلوماسية العراقية تسبب في التدخلات الخارجية بشؤون البلد وضرب

المنجزات ، ورأى أن ثقة الجماهير بالكتل السياسية ضعفت بسبب سوء

الأداء من قبل البعض وهذا يصب في صالح الأعداء وأن الجماهير تبحث عن

منجزات من أجل إعادة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة كافة ..

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