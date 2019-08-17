العميد يحي رسول للعهد: سنستهدف اي طائرة تحلق دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة

2019/08/17 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - نعمل على تطوير الدفاع الجوي العراقي

- نحتاج الى منظومة "اس 400" لتطوير الدفاع الجوي العراقي

- يجب التوجه لبناء الدفاع الجوي وفق احدث المنظومات المتطورة

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