باكستان ترحب بتحرك الأمم المتحدة لمناقشة

2019/08/17 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي مناقشة التوتر في منطقة كشمير غداة إدانة الهند لهذا الاجتماع.

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