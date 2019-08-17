2019/08/17 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر باحثون أمنيون من ثغرة في تقنية "بلوتوث" اللاسلكية، من شأنها تعريض ملايين الأجهزة التي تدعم هذه التقنية للخطر، سواء بالاستماع إلى البيانات والتنصت عليها أو حتى تغيير محتواها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثغرة أمنية في بلوتوث تعرض ملايين الأجهزة للخطر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثغرة أمنية في بلوتوث تعرض ملايين الأجهزة للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).