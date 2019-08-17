2019/08/17 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، السبت، ان القوات الامنية ستستهدف اي طائرة تحلق دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لافتاً الى ان العراق بحاجة الى منظومة الدفاع الجوي S-400.وقال رسول في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اي طيران خارج موافقة عبد المهدي سنتعامل معه كطيران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: نحتاج الى “S-400” وسنستهدف اي طائرة تحلق دون موافقة “عبد المهدي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: نحتاج الى “S-400” وسنستهدف اي طائرة تحلق دون موافقة “عبد المهدي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).