بطل دوري السلة يجدد عقد لاعبين

2019/08/17 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي النفط الرياضي، اليوم السبت، تجديد عقد لاعبين من فريقه السلوي، المتوج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه تم تجديد عق اللاعبين كرار جاسم ورشيد عماد لتمثيل فريق النفط بكرة السلة في الموسم المقبل 2019-2020.يشار الى ان نادي النفط سبق له التتويج اربع مرات بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

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